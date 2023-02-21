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Süleyman Özışık kansere yakalandı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili kötü haberi canlı yayında duyurdu.

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İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurdu.

Süleyman Özışık da Hadi Özışık'ın yayınına katılarak yaşadığı tüm süreci anlattı. Yaklaşık 2,5 yıldır tedaviyi gören ancak yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığı giderek artan Süleyman Özışık sevenlerinden dua istedi.

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