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Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

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