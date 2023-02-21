Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Nasıl dost olunacağını biliriz sözlerimizi tutarız...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Pandemi dönemindeki yaptıkları yardımları hatırlatan Putin, "Depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye hemen yardıma gittik" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024'teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

"Biz Rusya olarak nasıl dost olunacağını biliriz. Verdiğimiz sözleri tutarız, kimseyi hayal kırıklığına uğratmayız." ifadelerini kullanan Putin şunları kaydetti:

Pandemi döneminde İtalya dahil birçok ülkeye yardım ettik. Depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye hemen yardıma gittik" dedi.