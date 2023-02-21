BIST 5.247
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.111,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı! Böyle duyuruldu

Ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı! Böyle duyuruldu

HATAY'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği ve artçı sarsıntıların yaşandığı Elazığ'ın Maden ilçesinde, ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı.

Abone ol

Elazığ'ın Maden ilçesinde, ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı.

Maden Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, ''Acil yıkılacak binalara girişler yasaklanmıştır. Maalesef müstakil ve artçı depremler devam ettiğinden can ve mal güvenliği için ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur'' denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan Rusya'ya çağrı: Kararını gözden geçir
NATO'dan Rusya'ya çağrı: Kararını gözden geçir
Otizmli kızı tır içinde 4 gün boyunca istismar etti! "Asıl mağdur olan kişi benim" diye kendini savundu!
Otizmli kızı tır içinde 4 gün boyunca istismar etti! "Asıl mağdur olan kişi benim" diye kendini savundu!
Adıyaman'ı inceleyen uzmanlardan kritik değerlendirmeler
Adıyaman'ı inceleyen uzmanlardan kritik değerlendirmeler
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu
Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu
Süleyman Özışık kansere yakalandı
Süleyman Özışık kansere yakalandı
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Nasıl dost olunacağını biliriz sözlerimizi tutarız...
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Nasıl dost olunacağını biliriz sözlerimizi tutarız...
Ailesini depremde kaybetti mobilyacıdan gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu
Ailesini depremde kaybetti mobilyacıdan gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu
Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması: Deprem sonrası 20 bini geçti
Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması: Deprem sonrası 20 bini geçti
Depremde en ağır hasarı orası gördü! "Biz ölümü bekledik"
Depremde en ağır hasarı orası gördü! "Biz ölümü bekledik"