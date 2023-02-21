Şimdi de Van'da göründü korkuttu! Mercek bulut deprem habercisi mi?

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından Bursa, Niğde ve son olarak Van’da mercek bulutları görüntülendi. Bulutun deprem habercisi olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İşte bu soruların yanıtı...

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Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.



Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.



Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

Mercek bulut deprem habercisi mi?

Mercek bulutların depremle bir ilişkisi olduğuna dair bilimsel veri bulunmuyor. Bulutlar fön rüzgarlarının görüldüğü bütün bölgelerde oluşabilme potansiyeline sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bu bulutlara dair açıklama yayınladı. MGM sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler yer alıyor:

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."