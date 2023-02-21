BIST 5.252
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.111,96
HABER /  GÜNCEL

Şimdi de Van'da göründü korkuttu! Mercek bulut deprem habercisi mi?

Şimdi de Van'da göründü korkuttu! Mercek bulut deprem habercisi mi?

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından Bursa, Niğde ve son olarak Van’da mercek bulutları görüntülendi. Bulutun deprem habercisi olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İşte bu soruların yanıtı...

Abone ol

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

Mercek bulut deprem habercisi mi?

Mercek bulutların depremle bir ilişkisi olduğuna dair bilimsel veri bulunmuyor. Bulutlar fön rüzgarlarının görüldüğü bütün bölgelerde oluşabilme potansiyeline sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bu bulutlara dair açıklama yayınladı. MGM sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler yer alıyor:

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ürküten görüntü!
Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ürküten görüntü!
Hatay'da deprem sonrası Asi Nehri'nin bazı kısımları çöktü
Hatay'da deprem sonrası Asi Nehri'nin bazı kısımları çöktü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali son depremde hasar aldı mı? Açıklama geldi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali son depremde hasar aldı mı? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'devlet nerede' diyenlere saydırdı: Be ahlaksız, be namussuz, be adi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'devlet nerede' diyenlere saydırdı: Be ahlaksız, be namussuz, be adi!
Ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı! Böyle duyuruldu
Ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı! Böyle duyuruldu
NATO'dan Rusya'ya çağrı: Kararını gözden geçir
NATO'dan Rusya'ya çağrı: Kararını gözden geçir
Otizmli kızı tır içinde 4 gün boyunca istismar etti! "Asıl mağdur olan kişi benim" diye kendini savundu!
Otizmli kızı tır içinde 4 gün boyunca istismar etti! "Asıl mağdur olan kişi benim" diye kendini savundu!
Adıyaman'ı inceleyen uzmanlardan kritik değerlendirmeler
Adıyaman'ı inceleyen uzmanlardan kritik değerlendirmeler
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu
Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu
Süleyman Özışık kansere yakalandı
Süleyman Özışık kansere yakalandı
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı