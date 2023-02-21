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Bakan Koca'dan Hatay uyarısı! Kullanmayın elverişli değil

Bakan Koca'dan Hatay uyarısı! Kullanmayın elverişli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da dün meydana gelen depremler sonrası şebeke suyu konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Elimizdeki sonuçlara göre, şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay’daki şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya elverişli olmadığı uyarısında bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre sağlığı ekiplerimiz Hatay’da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip şebeke suyu verilen bölgelerden test için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.

Hatay’da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. Tankerlerle getirilen suyun klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından yürütülüyor.

Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir."

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