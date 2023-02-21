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RTÜK'ten 'kanallara ceza' toplantısı! Hangi kanallar listede?

RTÜK'ten 'kanallara ceza' toplantısı! Hangi kanallar listede?

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem felaketleri Türkiye'yi yasa boğarken, ana akım medya kuruluşlarının öncelikli gündemi de deprem yayınları yapmak oldu. Televizyon kanalları, rutin yayın akışlarını durdurarak deprem yayınları yapmaya başladı. Afet bölgesinden son haberleri paylaşan kanallardan olan TELE1, HalkTv, FOX ve Habertürk’e ise RTÜK'ten ceza gelmesi dikkat çekti.

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RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, kurulun yarın 'TELE1, HalkTv, FOX, Habertürk’e ceza' gündemiyle toplanacağını açıklayarak, "Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz! Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın; yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez!" paylaşımında bulundu.

RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, kurulun, yarın bu meseleye ilişkin toplanacağını duyurdu.

Okan Konuralp'in paylaşımı şu şekilde:

"RTÜK, deprem yayınları nedeniyle 'TELE1, HalkTv, FOX, Habertürk’e ceza' gündemiyle yarın toplanacak. Oysa on binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu! Ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar.

Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz! Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın; yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez!"

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