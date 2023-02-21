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AFAD il il paylaştı! İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayıları

AFAD il il paylaştı! İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayıları

Deprem bölgesinde afetzedeler için 300 bin 809 çadırın kurulduğunu açıklayan AFAD, sosyal medyadan 10 ildeki sayıları da paylaştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300bin 809 çadır kurulumunu tamamladık.

Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;

- Hatay - 69.766
- Kahramanmaraş - 66.685
- Gaziantep - 49.670
- Adıyaman - 45.852
- Malatya - 25.380
- Adana - 17.515
- Şanlıurfa - 8.838
- Osmaniye - 7.170
- Diyarbakır - 6.328
- Kilis - 3.605

İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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