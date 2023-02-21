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Fatih Altaylı'dan Diyanet'e 'argo' cevap! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkes anlayamadı

Fatih Altaylı'dan Diyanet'e 'argo' cevap! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkes anlayamadı

Diyanet "depremzede evlatlıkla evlenilebilir" fetvası verdi. "Medeni Kanunu çiğnediler" diyen Fatih Altaylı, "Gerçekten sapıksınız, gidin porno sektörüne girin" dedi. Diyanet, Altaylı'yı mahkemeye verdi. Fatih Altaylı Instagram hesabı üzerinden öyle bir fotoğrafla cevap verdi ki olay olacak...

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadelerinin ardından Gazeteci Fatih Altaylı Twitter hesabından “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin" paylaşımı yaptı.

'Gidin porno sektörüne girin!'

Daha sonra da "Diyanet'in, Medeni Kanun'un 29. Maddesindeki göre evlatlıkla hem evlatlık alanın hem de onun çocuklarının evlenmesini yasaklayan hükmünü açıkça çiğneyerek suç işlediğini" yazdı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında "hakaret ve aşağılama" suçlamasıyla dava açtı. 

Fotoğrafla argo cevap...

Fatih Altaylı, kendisini mahkemeye veren Diyanet İşleri'ne fotoğrafla yanıt verdi. Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır" diyerek Kasımpaşaspor amblemini paylaştı. İlk bakışta Altaylı'nın ne demek istediği anlaşılamasa da gerçek kısa sürede  ortaya çıktı. Altaylı, argodaki "Şeyimden aşağı Kasımpaşa" tabirini kullanmıştı. 

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