Fatih Altaylı, Diyanet'i eleştirdi! İhsan Şenocak 'Kuran'a saldırdı' deyip Altaylı'ya, "sen kimin çocuğusun?" diye sordu!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'depremzede çocukları evlatlık alıp evlenilebilir" fetvası veren Diyanet görevlilerine, "Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin" diye çıkıştı. Yaptığı skandal açıklamalarla tanınan ilahiyatçı İnsan Şenocak, "Fatih Altaylı Kur'an'a saldırdı" deyip "İslam çocuğu olamazsın, kilise çocuğu da olamazsın. Fatih Altaylı sen kimin çocuğusun?" diye sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocukların evlat edinmesi ile ilgili, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadelerinin ardından sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Evlatlık alınan çocuklarla evlatlık alan kişinin evlenebilmesine cevaz veren bu fetva üzerine gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet'i ve Diyanet görevlilerine çok ağır ifadelerle yüklendi. Altaylı'nın Diyanet'e yönelik eleştirilerini "Kuran'a saldırı" olarak gören ilahiyatçı İnsan Şenocak ise Fatih Altaylı'yı adeta İslam'dan afaroz etti.

Altaylı'dan o fetvayı verenlere: Gidin porno işi yapın

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadelerinin ardından Gazeteci Fatih Altaylı Twitter hesabından “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin" paylaşımı yaptı. Daha sonra da "Diyanet'in, Medeni Kanun'un 29. Maddesindeki göre evlatlıkla hem evlatlık alanın hem de onun çocuklarının evlenmesini yasaklayan hükmünü açıkça çiğneyerek suç işlediğini" yazdı.

Depremzede evlatlıkla evliliğe destek verdi

Fatih Altaylı'nın Diyanet'e yönelik eleştirilerini "Kur'ana saldırı" olarak yorumlayan ilahiyatçı İhsan Şenocak ise çektiği bir video ile Fatih Altaylı'yı adeta İslamdan afaroz etti. "İslam çocuğu olamazsın, kilise çocuğu da olamazsın. Fatih Altaylı sen kimin çocuğusun?" diyen İhsan Şenocak, evlatlık edinilen depremzede çocuklarla evlenilebilmesine destek verdi. İşte Şenocak'ın o açıklamaları...

2 yaşından küçük depremzede çocuklar...

- Kardeşlerim binalarımız yıkıldı yüreklerimiz yandı Müslümanların çocukları yetim kaldı. Oturdu alimler arifler buna çözüm aradı. Bunlar 2 yaşından küçüklerse anneler bunlara süt versin, süt yoluyla mahremiyet oluşsun.

- Eğer daha büyükseler, bunlar birinci derece akrabalarının yanında dursunlar. Eğer bunlar olmuyorsa o zaman evlatlık müessesi olur mu? Evet alınır bakılır ama evlatlık müessesi yok.

Ben senin babanım demekle babası olmaz!

- İslamiyet’te mahremiyet nasıl oluşur? Ya hısımlıkla ya süt yoluyla ya da kan bağıyla oluşur. Allah buyuruyor ki siz babaları ölmüş olsa da onları babalarıyla çağıracaksınız. Birisi sokakta birini görse “Ben senin baban olayım” dese bu şekilde akrabalık oluşamaz, İslamiyet bunu reddediyor.

Fatih Altaylı Kur'an ayetini inkar ediyor, Kur'ana sövüyor

- Peki, Diyanet bunu söyleyince siz neler düşünüyorsunuz? Pornoyla yatıyorsunuz kalkıyorsunuz, zihninizde bu var diyen bu adam Fatih Altaylı denilen gazeteci, Kuranı Kerim’in bu ayetini inkâr ediyor, reddediyor, Kuran’a sövüyor.

Fatih Altaylı sen kafir olabilirsin, özgürsün ama...

- Fatih Altaylı sen inanmayabilirsin, sen kafir olabilirsin, bu noktada özgürlüğün var ama Kuran’a sövme özgürlüğün yok. Bunu yapamazsın… Bak ahlaksızlıkla Müslümanları itham ediyorsun.

Sen İslam'ın da Kilise'nin de çocuğu olamazsın...

- Pakize Sultan’ın yatak odaları yazısını okursan kendi mahallende nelerin olduğunu anlarsın. Bu ahlaksızlıklardan sonra sana diyorum ki Kuran’a sövdüğüne göre İslam’ın çocuğu olamazsın, Kilise’nin hukuku var Kilise’nin çocuğu olamazsın. Fatih sen kimin çocuğusun?”