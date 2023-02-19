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Depremzede kadına dehşeti yaşattı: Sokak ortasında tekme tokat dayak!

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede bir kadın, iddiaya göre çocuğunu kendisine göstermek istemeyen eşi tarafından darp edildi. Kadının şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Depremde ciddi yıkımların olduğu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hatay Samandağ'da kadına şiddet olayı yaşandı. Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Şiraz Kalla depremden kurtuldu ama şiddetten kurtulamadı. İddiaya göre çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki kocasının evine giden Kalla, darp edildi. Kadın şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şiraz Kalla'nın avukatı Cuma Irmak, "Boşanma aşamasında olan Şiraz Kalla, velayeti kendisinde olmasına rağmen 2 günlüğüne babasına bıraktığı çocuğunu görmek için kocası İ.K.'nın evine gitti.

Çocuğu annesine göstermek istemeyen İ.K. eşini darp etti. Şiraz Kalla'nın şikayeti üzerine Samandağ Emniyeti harekete geçti" ifadelerini kullandı.

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