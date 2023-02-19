BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
GÜNCEL

Depreme rağmen görevine böyle devam etti: O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ'a komşu şehir Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin deprem anında yaşadıkları paniğe rağmen görevlerine devam etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depremi 11 ili etkiledi. Depremin merkez üssüne komşu şehir Osmaniye'de ise 339 yapı yıkıldı 991 kişi ise hayatını kaybetti.

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de vefakar sağlıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki o anları da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği yer aldı.

Özellikle deprem anında 2 personelin çağrılarını sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürmeye çalışması dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı
Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı
Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
296. saatinde 3 kişinin kurtarıldığı enkaz dron ile görüntülendi
296. saatinde 3 kişinin kurtarıldığı enkaz dron ile görüntülendi
Hatay'da depremin 296. saatinde 3 kişi enkazdan canlı çıkartıldı ilk temas anı
Hatay'da depremin 296. saatinde 3 kişi enkazdan canlı çıkartıldı ilk temas anı
Enkazdan çıkarılan Azra 2 gün sonra öldü kucağında video çeken kurtarma personeli konuştu
Enkazdan çıkarılan Azra 2 gün sonra öldü kucağında video çeken kurtarma personeli konuştu
Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş
Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş
Bu acının tarifi yok! Enkaz altında çocuğunun kıyafetlerini buldu, feryadı yürekleri dağladı!
Bu acının tarifi yok! Enkaz altında çocuğunun kıyafetlerini buldu, feryadı yürekleri dağladı!
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı
Sosyal medyadan yardım isteyen genç enkaz altından böyle kurtarıldı
Sosyal medyadan yardım isteyen genç enkaz altından böyle kurtarıldı
Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! Korku dolu anlar kamerada
Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! Korku dolu anlar kamerada
Mimarlık Fakültesi'ne 'ilahiyatçı' isim dekan atandı! Mimarlık eğitimim yok ama...
Mimarlık Fakültesi'ne 'ilahiyatçı' isim dekan atandı! Mimarlık eğitimim yok ama...
Nusret Gökçe'den AFAD'a bağış
Nusret Gökçe'den AFAD'a bağış