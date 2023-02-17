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Mimarlık Fakültesi'ne 'ilahiyatçı' isim dekan atandı! Mimarlık eğitimim yok ama...

KARABÜK Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'ne ilahiyatçı Muhittin Kapanşahin atandı. Kahramanmaraş depreminden 1 gün sonra dekanlık koltuğuna oturan Kapanşahin, mimarlık eğitimi almadığını ancak üzerine kalem oynattığı bir alan olduğunu söyledi.

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na ilahiyatçı-tarihçi Muhittin Kapanşahin atandı. Önceki dekan Prof. Abdüsselam Uluçam, 7 Şubat günü görevini Prof. Muhittin Kapanşahin’e devretti. Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi mezunu olan Kapanşahin'in ataması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Mimarlık üzerine kalem oynattım

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine kendini savunan Kapanşahin, "Mimari ve şehircilik benim üzerinde kalem oynattığım söz söylediğim ders verdiğim bir alan ama ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip kişi değilim” dedi.

Depremden ders mers almadık...

"Depremden ders çıkardık diyenlere gülüyorum. Ders mers çıkarmadılar. Çıkarsalardı Karabük Üniversitesi Safranbolu Mimarlık Fakültesine hem de depremden sonra İlahiyat mezunu dekan atamazlardı" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Mimarlık eğitimi almadım" diyen Kapanşahin'e "Beni atamayın" diyemedin mi?" diye sordu.

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