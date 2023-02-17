Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yardım kolisinden bakın ne çıktı! Gören çok duygulandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan 10 ildeki depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Adıyaman'daki depremzedelere gönderdiği yardım kolisinden başörtülü kadınlar için başörtüler çıktı.

Milli Görüş'ün gençlik yapılanması AGD'nin Adıyaman Yardım Lojistik Merkezi'ne TKP'den bir koli geldi. Koliye Adıyamanlı ihtiyaç duyan kadınlara ulaştırılmak üzere başörtüleri konulmuştu. Kolinin üzerinde büyük puntolarla "geçmiş olsun" yazıyordu. Altında ise koliyi kimin gönderdiğinin ifade edildiği o adres ise, Türkiye Komünist Partisi'ydi.

Bu insani olarak çok değerli...

TKP'nin Adıyaman'daki depremzedelere gönderdiği kolilerde, başörtülü kadınların kullanabilmesi için başörtüsü çıkması takdir topladı. Milli Görüşçü Kuruluşlar (Milko) Adıyaman Deprem Bölgesi Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir, "Adıyaman Lojistik depomuza gönderilen kolilerin içinde yer alan koliyi gördüklerinde bizzat açtırdığını ifade ederek, "Açınca içinde başörtülerini gördüm. Bunu insani olarak çok değerli bulduk" dedi.

Emanetler Mümin kadınlarımıza ulaytırıldı

Yazar İsmail Mansur Özdemir, şu ifadeleri kullanarak TKP'ye teşekkür etti: "Türkiye Komünist Partisindeki arkadaşlardan Adıyaman'a MGV & AGD lojistik deposuna bir paket gönderilmiş. Paketin içinde Mümin ve Muvahhid Adıyaman halkı için başörtüleri var. Emanetler yerine ulaşmış ve Mümin kadınlarımıza teslim edilmiştir, teşekkür ederiz."