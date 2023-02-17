Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın ‘deprem’ videosu olay! Uzaydan atılan çubuklarla 8 şiddetinde deprem

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından komplo teorileri tartışılırken, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım, tepki çeken konuşmasında uzaydan atılan titanyum alaşımlı 10 metre çubuklarla 7-8 şiddetinde deprem yaratıldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2019 yılında Türkiye Uzay Ajansı Başkanı olarak atanan Serdar Hüseyin Yıldırım’ın geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma, barındırdığı ilginç iddialar nedeniyle yeniden gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce yorum alan konuşmada Serdar Hüseyin Yıldırım, şöyle diyor:

“Titanyum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen savaşçı uydular var! Bu çubuklar yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddetinde deprem yaratıyor. Bunları tespit etmek de mümkün değil...”

Yanlış anlaşılmak istemem

Yıldırım paylaşımın yayılması üzerine sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 15 Şubat’ta paylaştığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

– Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım.

– Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir.