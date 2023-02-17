Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'a yüklendi: Ne işi var çocuklarının Kızılay'ın başında?

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti içinde iken kavgalı olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı deprem felaketi üzerinden vurdu. Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, ""Ne işi var Binali Yıldırım'ın çocuklarının Kızılay'ın başında, bir tanesi de değil gelini, oğlu, bütün akrabaları" diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından AFAD ve Kızılay'a ilişkin tartışmalara, kavgalı olduğu bilinen eski Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları üzerinden katıldı. "Ne işi var Binali Yıldırım'ın çocuklarının Kızılay'ın başında?" diye soran Ahmet Davutoğlu, "Hangi Kızılay faaliyeti dolayısıyla orada bulunuyor? Bir tanesi de değil. Gelini, oğlu, bütün akrabaları" dedi. TV5 yayınında konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

100'e yakın yardım TIRımıza el koydular

- Deprem bölgelerine 100'e yakın TIR gönderdik el koydular. Gönüllü görev yapmak isteyenlerin önünü kapattılar. Kızılay'da benden sonraki başbakanın kızının, oğlunun, damadının ne işi var? Hangi nitelikleriyle Kızılay'ın üst düzey görevlerine geldiler? Çevre Şehircilik Bakanı'nın eniştesinin hangi niteliği vardı da hangi afet planlamasında çalıştı da AFAD'da genel müdürlüğe geldi?

Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yıldırım (Binali Yıldırım'ın kardeşi', Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Seda Yıldırım (Binali Yıldırım'ın gelini), Kızılay Başkanvekili Büşra Yıldırım (Binali Yıldırım'ın kızı)...

Kızılay'ı AFAD'ı mülk edindiler

- Bunlar bu kurumları arpalık gibi görüyorlar, zaten beni öfkelendiren şey bu. Bunlar devleti kendilerine verilen bir emanet gibi görmediler. Kendi mülkleri gibi gördüler. Kızılay, AFAD, sivil toplum kuruluşlarını mülk edindiler, her birine birer komiser atadı Erdoğan.

Hangi Kızılay faaliyeti dolayısıyla oradalar

- İlim Yayma Vakfı en köklü kuruşlarımızdan, ne işi var Erdoğan'ın oğlunun İlim Yayma'nın başında. Hangi ilmi vasfı ile orada bulunuyor? Ne işi var Binali Yıldırım'ın çocuklarının Kızılay'ın başında? Hangi Kızılay faaliyeti dolayısıyla orada bulunuyor? Bir tanesi de değil. Gelini, oğlu, bütün akrabaları... Çünkü; orada rant var, statü var, milletin parasıyla saltanat sürmek var.

Siyasette bir yere gelenin yaptığı ilk iş...

- 21 ay Başbakanlık yaptım ama elimde bir neşter, önümde çürütülmeye çalışılan bir devlet yapısı. Nereye el atsam, neşteri dokundursam görüyordum hastalığı. Siyasette bir yere gelen birisinin yaptığı ilk iş, benim oğlum, benim kızım benim akrabam nereye gelecek planlaması... Böyle bir durumda devlet yürür mü? 'Ailenizi devletin içine sokmayın devleti düşünemezsiniz' dedim ben bunlara... Ben o yüzden nepotizmi gündeme getirdim..."