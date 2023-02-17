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Armağan Çağlayan'ın Taha Duymaz paylaşımı yürekleri dağladı: "Yattığı yer incitmesin"

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Ekipler Duymaz'ın cansız bedenine ulaştı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı. 

Felaketin 12. gününde çalışma ekipleri Taha Duymaz, Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Armağan Çağlayan'dan 'Taha Duymaz' paylaşımı
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Bunlardan biri de daha önce Duymaz'ı programına alan Armağan Çağlayan'dı.

Çağlayan paylaşımında "Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin" dedi.

"Ne zaman öleceğim belli değil"
Bugün enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılan Taha'nın, Armağan Çağlayan'da söylediği sözler gündem oldu. Taha'nın, "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" sözleri yürekleri burktu.

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