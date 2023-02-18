Bu acının tarifi yok! Enkaz altında çocuğunun kıyafetlerini buldu, feryadı yürekleri dağladı!

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde hissedilen depremlerin ardından bir vatandaş, yıkılan bir binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerini koklayarak feryatlar içinde ağladı. Depremin acısını bir kez daha gözler önüne seren o görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın izlerini konuşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkisiyle 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

10 ili birden etkileyen depremin ardından binlerce hayat yitip giderken deprem bölgesinden gelen videolar yaşanan acının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Deprem bölgesinde bir vatandaş, yıkılan bir binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerini koklayarak feryatlar içinde ağladı. Çevrede bulananların çaresiz kaldığı o anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyen herkesin yüreğini bir kez daha yaktı.

Çaresizce izlediler

Enkazın arasından başka kıyafetler bulmaya çalışarak bulduklarını kucağına alan vatandaşın o videosu kısa sürede gündem olurken görüntülerde çevredekilerin ise acılı babayı çaresizce izlediği görüldü.