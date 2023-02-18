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Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! Korku dolu anlar kamerada

Diyarbakır bir kişi deprem sırasında korkup kaçtı, merdivenlerden yuvarlanarak kalça kemiğini kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan bir sitede, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında panikleyerek merdivenlerden kaçan bir kişi ayağı kayarak yuvarlanıp yere düştü.

Acılar içerisinde kıvranan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalça kemiğini kıran şahıs tedavi altına alındı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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