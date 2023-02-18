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Sosyal medyadan yardım isteyen genç enkaz altından böyle kurtarıldı

MALATYA’da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın altında kalan gencin enkaz altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden arkadaşına mesaj göndererek yardım isteyen genç depremden saatler sonra üzerindeki tonlarca ağırlıkların altından sağ olarak böyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat gecesi merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme kent merkezi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evinde yakalanan Harun Reşit Uçar sosyal medya üzerinden arkadaşı Zafer Cahit Leventoğlu’na mesaj göndererek yardım istedi.

Uçar’ın mesajını aldıktan sonra bölgeye hızlıca giden Leventoğlu çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 4 saatlik yapılan bir çalışma sonucunda Harun Reşit Uçar’ı bulunduğu yerden çıkardı.

Enkaz altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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