Lütfü Savaş Hatay'daki son durumu paylaştı: "Hesap vermemiz gerekiyorsa veririz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tv100'de katıldığı canlı yayında ağır hasarın yaşandığı Hatay'daki son durumu paylaştı. Yeni inşaa süreçlerinin oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Savaş, "Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir. Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerde ağır hasarın yaşandığı Hatay'da son durumu tv100'e değerlendirdi. Yönetmelikle ilgili eleştirilere yanıt veren Savaş, "Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir. Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz. Biz depremi 7.9 hissettik ama bunun yıkıcı gücü için 15 şiddetinde diyorlar." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasarın yaşandığı Hatay'da, enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bölgedeki son durumu tv100'den Pınar Işık Ardor'a aktardı.

Belediye binasının yıkılması dolayısıyla bölgede kurulan çadırdan konuşan Savaş, çadırları çalışma ofisi yaptıklarını söyledi.

"3 büyük depremi üst üste yaşamışız"



Sözlerine başsağlığıyla başlayan Lütfü Savaş, "İstanbul Teknik Üniversitesinden Ahmet Ercan'ın bir demecini okudum tüylerim diken diken oldu. 7.9,7.6,7.6 büyüklüğünde üç depremi üst üste yaşamışız. Yer yüzünde böyle bir deprem yok diye açıklamış. O depremi bir tek yaşayanlar bilir." dedi.

Savaş, depremde çok kişiyi kaybettiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"İlk günlerde iş makineleriyle ve itfaiye araçlarıyla enkazlara müdahale etmeye gayret ettik. 3'üncü günden itibaren arama kurtarma ekipleriyle kurtarmaya çalıştık. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımızı defnetmeye uğraştık. Bir yandan da hayatta kalan vatandaşlarımızın kış mevsiminden en az etkilenmesi için gayret gösterdik."

"Hesap vermemiz gerekiyorsa veririz"

Depremlerde belediye binasının da yerle bir olmasıyla gelen yönetmelik eleştirilerine yanıt veren Savaş, polemiğin zamanı olmadığını söyledi.

"Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz. Orada hiç bir problem yok." ifadelerini kullandı.

Depremin dalga dalga yayıldığını, her bir taraftan aynı anda yayıldığını dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

"2 bina var yan yana. Bir tanesi dalgaya tutulmuş, o dalgayla yerle bir olmuş. Aynı zamanda aynı kişinin yaptığı binalara bir şey olmamış. Şu bir gerçek; İlk deprem yer yeryüzüne en yakın yerde olmuş. 7 kilometrede. Aşağıdaki bir depremin yer yüzünü etkilemesi daha etkili oluyor. Aşağı indikçe şiddeti azalıyor. Biz depremi 7.9 hissettik ama bunun yıkıcı gücü için 15 şiddetinde diyorlar."

"Ortak iş yapalım istiyorum"

Yeni inşaa süreçlerinin oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, Hatay'ın kimliği olan bir şehir olduğunu kaydetti.

Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Lütfü Savaş, "Biz diyoruz ki, Hatay'ın kimliğine uygun yapılar yapalım. Aynı zamanda depreme uygun yapılar yapalım" dedi.

Savaş, Bakanlık, STK'lar ve bağlı kuruluşlarla ortak çalışma sonucu biz doğruyu bulacaklarını ifade ederek, 1 ay içerisinde yumuşak zemin ve fay hattı üzerinden uzaklaşabileceklerini söyledi.

"Hatay'ın halkını geri getirmek için her şeyi yapacağız"

Deprem sonrası bölgede yaşayan 380 bin kişinin telefon sinyallerinin şehir dışından alındığını belirten Lütfü Savaş, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Öncelikle burada sağlıklı yapılaşmayı sağlamamız lazım. Buradaki ticareti, tarımı, turizmi geliştirecek hamleler yapmamız lazım. O yüzden ortak akıl diyorum. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 40 asırlık Türk yurdu, burayı kimseyi terk etmem. Ben 14 gündür buradayım. Burada Hatay halkını geri getirmek için her şeyi yapacağız. Devletimiz ve milletimizle birlikte Hatay'ı tekrar yaşanabilir, güvenli bir sağlıklı kent haline getireceğiz, bundan kimse şüphe etmesin."