Fatih Altaylı'dan "Sen kimin çocuğusun" diyen İhsan Şenocak'a 'ders'! İslam'ı kiliseden öğrenince...

Diyanet'in "depremzede evlatlıkla evlenilebilir" fetvasına tepki gösteren Fatih Altaylı'ya, ilahiyatçı İhsan Şenocak, "İslam çocuğu olamazsın, kilise çocuğu da olamazsın. Fatih Altaylı sen kimin çocuğusun?" diye sormuştu. Fatih Altaylı, "kimin çocuğusun" sorusuna bilerek cevap vermeyip, İhsan Şenocak'a Hz. Zeyd örneğiyle 'ders' verdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından evlatlık alınan depremzede çocuklarla evlenilebileceği yolundaki fetvasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Sapıklar, gidin porno sektörüne girin" diye tepki gösterdi. İlahiyatçı İhsan Şenocak, "Kur'ana sövdüğü" iddiasıyla Altaylı'ya "Söyle, sen kimin çocuğusun?" diye çıkıştı. Fatih Altaylı, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın kimin çocuğusun sorusuna cevap vermeyeceğini belirtip saydırdı.

Deprem felaketinin önüne geçmesin diye..

İhsan Şenocak için "Yıllardır hezeyanları ile toplumu germiş bir siyasal İslamcı ve bir Cumhuriyet karşıtının bana yönelik sözleri olmuş" diyen Fatih Altaylı, "Okurlar 'Yanıt ver' diyor. Vermem. Bu tartışmaların deprem felaketinin önüne geçmesini istemediğim için vermeyeceğim. Onu ve benzerlerini yargıya havale edeceğim ama onlara biraz ders vereceğim" dedi. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Hz. Zeyd örneği cehaletin zirvesidir

"Benim Diyanet’e çıkışımdan sonra yüzlerce mail ve sosyal medya mesajı ile Hz Muhammed ile Zeyd örneği verildi. Bu cehaletin zirvesidir. Zeyd, Kuran’da adı geçen tek sahabedir. Hazreti Muhammed’in önce kölesi, sonra evlatlığıdır.

Yemenli bir ailenin çocuğu olarak esir alınıp, köle pazarında Hz. Hatice’ye satılmış, Hz Hatice de onu eşi Hz. Muhammed’e hediye etmiştir.

Hz. Muhammed mirasına ortak etti

Daha sonra ailesi gelip bedelini ödeyerek Zeyd’i geri almak istemiş ancak Zeyd, Allah'ın resulü ile kalmak istemiştir.

Hz. Muhammed de, Zeyd’i azad etmiş ve “evlatlık” olarak almıştır.

Ve “Mirasına dahil etmiştir”(İslam Ansiklopedisi Zeyd b. Harise maddesi)

Yani evlatlık mirasa dahil edilmez sözü Diyanet’in doğru olmayan sözüdür.

Hz Muhammed’in sünnetinde evlatlığın mirasa dahil edilmesi vardır.

Kilise etkisindeki İslamcı güruh

Yine bu kilise etkisindeki sözde İslamcı güruhun sakladığı, Zeyd’in bizzat Hz. Muhammed tarafından halasının kızıyla evlendirildiğidir.

Hz Muhammed bu evliliği Zeyd’in kölelikten gelmesi nedeniyle toplumda hor görülmesinden dolayı istediği ve onun aileden biri olduğunu göstermeyi amaçladığı bilinir.

Hz. Zeynep'in aşağılanmasını önlemek için...

Ancak Zeyd ile Zeyneb’in evlilikleri iyi gitmeyince ve eşi Zeyd’i sürekli aşağılamaya kalkınca Hz. Muhammed bu evliliği Zeyd’in de kalbini kırmayacak bir şekilde bitirmek için devreye girmiştir. Kuzeni Zeyneb’i eş olarak almasının ise sadece ve sadece Zeyneb’in boşanmış bir kadın olarak toplumdaki yerinin zayıflamasını engellemek maksadıyla olduğu söylenir.

İslam'ı kilise kaynaklarından değil Kur'andan öğrenin

Yani Diyanet’in ayıplı fetvasının bu olayla uzak yakın ilgisi yoktur.

Sözde İslamcılara, İslam tarihi üzerine ders vermek zorunda kalmam ise benim değil, onların ayıbıdır.

İslam’ı kilise kaynaklarından değil, İslam kaynaklarından öğrenmiş olsalardı, böyle bir şeyi yapmama gerek kalmazdı."