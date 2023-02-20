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Emniyet açıkladı! Depremlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere tutuklama

Emniyet açıkladı! Depremlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya üzerinden depremlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 131 şahıstan 25’inin tutuklandığını duyurdu.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da harekete geçti. Sosyal medya üzerinden vatandaşları korku, panik oluşturması amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi.

Paylaşımlarla ilgili 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 25’i ise tutuklandı.

Öte yandan, 76 adet oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik olarak hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanırken, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili de gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Ayrıca ‘deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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