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Hatay için canla başla çalışılıyor

Hatay için canla başla çalışılıyor

Depremden en fazla etkilenen Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte ilk günden itibaren vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için çalışıyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antakya yardım dağıtım merkezlerini gezerek görevli personelle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından ilk günden itibaren tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu konularında vakit kaybetmeden harekete geçti. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yardımların vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy mahalle mahalle Hatay’a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan, su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaçları depremzedelere ulaştırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahada çalışmaları yakından takip ederek Antakya yardım dağıtım merkezlerini ziyaret etti. Görevli personelle sohbet eden Başkan Aktaş, büyük bir özveriyle çalışan ekiplere kolaylıklar diyerek emekleri için teşekkür etti. El birliğiyle yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insanların rutin hayatına dönebilmesi adına çadır dağıtımı ve konteyner kentlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik, hijyen, gıda malzemeleri, ev eşyası, çocuk bezleri ve oyuncak gibi tüm malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ana depomuzda konuşlanmakla beraber farklı birkaç depoyu daha kullanarak şehrin dört bir tarafına dağıtım yapıyoruz. Her gün ortalama 150-200 kamyon farklı alanlara çıkış yapıyor. Toplamda 1000 kamyonu geçmiş durumdayız. Gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaraları el birliğiyle saracağız. Devletimiz de kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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