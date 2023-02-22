BIST 5.149
DOLAR 18,87
EURO 20,11
ALTIN 1.113,41
HABER /  DÜNYA

Putin: Batı kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde

Putin: Batı kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Abone ol

Putin, parlamento ve kabine üyelerinin yanı sıra üst düzey bürokratların da katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren Federal Meclis konuşmasında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi yaptığı konuşmasında, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız." açıklamasında bulundu.

Batı'nın "Rusya'yı savaş alanında yenmenin mümkün olmadığını" anladığı için enformasyon saldırısı yaptığını ve sürekli yalan söylediğini belirten Putin, Rus kültürüne saldırılarda bulunduklarını kaydetti.

"Papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsuyor"

Geleneksel aile değerlerine yönelik Batılı ülkelerde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Putin, "Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Pedofili dahil çocuk istismarı hayatlarının normali haline geliyor ve papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsamak zorunda kalıyor." dedi.

"Kutsal metinler bile artık sorgulanıyor"

Yetişkin insanların hayat tarzlarına karışmayı kimsenin planlamadığını belirterek "Ancak dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakın. Ailenin bir erkek ve bir kadının birliği olduğu da dahil olmak üzere her şeyi yazıyorlar ancak bu kutsal metinler bile artık sorgulanıyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi
Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi
AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında son durum
Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında son durum
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandı
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandı
Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum
Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum
Tayyip Erdoğan bu lafları kime söyledi? Be namussuz, be ahlaksız, be adi...
Tayyip Erdoğan bu lafları kime söyledi? Be namussuz, be ahlaksız, be adi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 1797 konutun inşa süreci başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 1797 konutun inşa süreci başlıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki depremler yüreğimizi dağladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki depremler yüreğimizi dağladı
Mesai arkadaşını kaybetti! Volkan Demirel'den duygusal veda
Mesai arkadaşını kaybetti! Volkan Demirel'den duygusal veda
Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi
Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi