AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı

Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında çıkan tartılmada, AK Parti'li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı.

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Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı düzenlendi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı.

AK Partili üye Çınar, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı

Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan’ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı.

Hacer Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" derken, Tanju Özcan, "Bana ahlaksız diyemezsin" dedi.

Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar, "Pisliksin sen" derken, Özcan, "Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor" diyerek karşılık verdi.

Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı başkana atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar’a engel oldu.

Tanju Özcan, Çınar'a yönelik sözleri sonrası partisinden ihraç edilmişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar’a,

"Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz"

demişti.

Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı 'hakaret' davasından da Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti.