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Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum

Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" paylaşımıyla tepki çekti.

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Türkiye'nin kalbi 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 11 şehrimiz depremlerden etkilenirken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ekipler bir yandan yaraları sarmaya çalışırken diğer yandan da deprem bölgelerinde meydana gelen tahribatı onarmaya çalışıyor.

Ancak bazı isimler var ki yaptıkları çıkışlarla tepki topluyor.

Paylaşımı tepki çekti 

Bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah...

Dayanışma içinde olunması gereken günlerde paylaşımda bulunan Abdullah, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına ise tepkiler gecikmedi.

"Allah devletimizin yardımcısı olsun"

Farah Zeynep Abdullah'ın attığı tweete binlerce kişi, “Allah yar, devlet var olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah devletimizi korusun. Allah devletimize zeval vermesin” gibi dualar ederek cevap verdi.

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