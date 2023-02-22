12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...

ADANA’da yarısı yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete önce kaçtı; sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu. Tutuklanan Mete’nin, CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Asrın felaketinde Adana'da 13 bina yıkıldı. 418 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 25 yıllık 3 blok ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi enkazda kalması sonucu hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mete, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, firari olan bir müteahhit de her yerde aranıyor. Muzaffer Mete ismini, Adana kamuoyu yakından tanıyor. CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in de özel ekibinde yer aldığı belirtildi.