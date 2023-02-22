BIST 5.149
DOLAR 18,87
EURO 20,11
ALTIN 1.113,78
HABER /  GÜNCEL

12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...

12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...

ADANA’da yarısı yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete önce kaçtı; sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu. Tutuklanan Mete’nin, CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Abone ol

Asrın felaketinde Adana'da 13 bina yıkıldı. 418 kişi hayatını kaybederken,  34 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 25 yıllık 3 blok ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi enkazda kalması sonucu hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mete, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, firari olan bir müteahhit de her yerde aranıyor. Muzaffer Mete ismini, Adana kamuoyu yakından tanıyor. CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in de özel ekibinde yer aldığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti
Foto Galeri Hatay hayalet şehre dönüştü! 6.4 ve 5.8'lik depremler ağır hasarlı binaları yerle bir etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Polisten kaçanken park halindeki milyonluk otomobile çarptı
Polisten kaçanken park halindeki milyonluk otomobile çarptı
Putin: Batı kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde
Putin: Batı kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde
Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi
Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi
AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında son durum
Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında son durum
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandı
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandı
Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum
Farah Zeynep: Devlet ve Allah kelimelerini görmek istemiyorum
Tayyip Erdoğan bu lafları kime söyledi? Be namussuz, be ahlaksız, be adi...
Tayyip Erdoğan bu lafları kime söyledi? Be namussuz, be ahlaksız, be adi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 1797 konutun inşa süreci başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 1797 konutun inşa süreci başlıyor