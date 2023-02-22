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Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

IĞDIR' da zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar 55 gün şehit oldu.

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Iğdır’da, 29 Aralık 2022 tarihinde Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı 5'inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

12 askerin yaralandığı kazada durumu ağır olan Mesut Taşar (33), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu.

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