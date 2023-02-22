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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye'ye geçti.

Burada konteyner kentteki aileleri ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli,  doğum günü olan İpek isimli kız çocuğunu kutladı, hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, engelli çocukları olan aileleri de ziyaret etti.

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