BIST 5.149
DOLAR 18,87
EURO 20,10
ALTIN 1.114,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da otel alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da otel alev alev yandı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Adeta alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı deprem gölgesine gitti dehşete düştü
Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı deprem gölgesine gitti dehşete düştü
Real Madrid Liverpool'u perişan etti 2-0 geriden gelip farka koştular
Real Madrid Liverpool'u perişan etti 2-0 geriden gelip farka koştular
Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar
Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar
Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir
Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir
AK Parti'de öncelik deprem! Seçim gündemi değişti üç ana madde...
AK Parti'de öncelik deprem! Seçim gündemi değişti üç ana madde...
Hepsi trenle Kahramanmaraş’a gönderiliyor!
Hepsi trenle Kahramanmaraş’a gönderiliyor!
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...
12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Polisten kaçanken park halindeki milyonluk otomobile çarptı
Polisten kaçanken park halindeki milyonluk otomobile çarptı