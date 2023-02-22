Sakarya'da otel alev alev yandı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Adeta alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.