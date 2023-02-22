BIST 5.149
DOLAR 18,86
EURO 20,11
ALTIN 1.113,94
HABER /  GÜNCEL

Hatay'ı depremler vurdu! Sağlık hizmeti verecek kamu hastanesi kalmadı

Hatay'ı depremler vurdu! Sağlık hizmeti verecek kamu hastanesi kalmadı

Dün akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen depremler sonrası Hatay ve ilçelerinde sağlık hizmeti verecek kamu hastanesi kalmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten “6-6.5’e varan artçı veya yeni deprem olma olasılığını düşünürsek yeni yaralılara nerede, nasıl ve kim bakacak? Koskoca ilde en fazla ayakta kalması gereken hastaneler yok. Acizliğe bakar mısınız” dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay'daki kamu hastanelerinin hizmet veremez duruma geldiği, Dörtyol Devlet Hastanesi dışında Hatay, Samandağ, İskenderun'daki kamu hastanelerinde yatan tüm yaralıların Adana'ya sevk edildiği belirtildi.

Bölgede bulunan TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten, SÖZCÜ muhabirine il genelinde bir hastane dışındaki kamu hastanelerinin tamamında hizmetlerin durduğunu, hastanelerde kalan ve Hatay depreminde yaralananların tamamının Adana'ya sevk edildiğini  belirterek, şunları söyledi:

* “Hatay'da şehir hastanesi ilk depremden itibaren kullanılamaz durumda ve içine girilemiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi'nin ise sadece Acil Servisinde hizmet verilebiliyordu. İskenderun'da, eski İskenderun hastanesi yıkılmıştı. Yeni devlet hastanesinde hasarlara rağmen kısıtlı ve acil hizmetleri veriliyordu.

* Samandağ hastanesi sağlam, ancak orada da ulaşım sorunları nedeniyle doğru dürüst bir sağlık hizmeti verilemiyordu. Hatay'da sağlık hizmeti verebilecek sadece Dörtyol Devlet Hastanesi kaldı. Şu anda sadece orada hizmet veriliyor. Dün akşamki depremlerden sonra Dörtyol Devlet Hastanesi dışında acil veya kısıtlı hizmet veren tüm kamu hastanelerinde hizmet durdu.”

“Hastane yok, sahra hastaneleri yeterli değil”

Uzmanların bölgede 6-6.5 büyüklüğünde yeni veya artçı deprem uyarısı yaptığını hatırlatan Ökten, bu depremde yaralananlara nasıl hizmet verileceğini gündeme getirdi. “6-6.5'e varan artçı veya yeni deprem olma olasılığını düşünürsek yeni yaralılara nerede, nasıl ve kim bakacak? Koskoca ilde en fazla ayakta kalması gereken hastaneler yok. Acizliğe bakar mısınız? Kamu adına hiçbir sağlık kurumu kalmadığına göre nasıl bir sağlık hizmeti verilecek” diye soran Ökten yeni ve kapsamlı sahra hastanelerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Ökten, “Bölgede çoğunluğunu yabancıların kurduğu sahra hastaneleri var. Bizim kurduğumuz sahra hastanelerinde ameliyat yapılamıyor. Ameliyat yapılabilen varsa, yeni kurulduysa bilemiyorum, ancak kurulan sahra hastaneleri gerçek anlamda sahra hastanesi değil. Yapılan şu,  bir çadır kuruluyor, üzerine bir amblem konuluyor. Birkaç yatak sıralanıyor. Gelen yaralı veya hastaya ilk müdahale yapılıp gönderiliyor. Bu sahra hastanesi demek değil. Bu durumda yeni bir depremde yaralılara müdahale edilebilecek yeni ve daha kapsamlı sahra hastanelerinin kurulması gerekir” diyerek mevcut sahra hastanelerinin kesinlikle yeterli olmadığının altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartları için yeni karar BDDK duyurdu! 5 bine kadar yükseltildi
Kredi kartları için yeni karar BDDK duyurdu! 5 bine kadar yükseltildi
Sakarya'da otel alev alev yandı
Sakarya'da otel alev alev yandı
Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı deprem gölgesine gitti dehşete düştü
Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı deprem gölgesine gitti dehşete düştü
Real Madrid Liverpool'u perişan etti 2-0 geriden gelip farka koştular
Real Madrid Liverpool'u perişan etti 2-0 geriden gelip farka koştular
Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar
Deprem bölgesinde 11. kattaki evlerinden 384 saat sonra kurtarıldılar
Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir
Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir
AK Parti'de öncelik deprem! Seçim gündemi değişti üç ana madde...
AK Parti'de öncelik deprem! Seçim gündemi değişti üç ana madde...
Hepsi trenle Kahramanmaraş’a gönderiliyor!
Hepsi trenle Kahramanmaraş’a gönderiliyor!
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...
12 kişiye mezar olmuştu! Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi...