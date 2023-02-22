Hatay'ı depremler vurdu! Sağlık hizmeti verecek kamu hastanesi kalmadı

Dün akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen depremler sonrası Hatay ve ilçelerinde sağlık hizmeti verecek kamu hastanesi kalmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten “6-6.5’e varan artçı veya yeni deprem olma olasılığını düşünürsek yeni yaralılara nerede, nasıl ve kim bakacak? Koskoca ilde en fazla ayakta kalması gereken hastaneler yok. Acizliğe bakar mısınız” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay'daki kamu hastanelerinin hizmet veremez duruma geldiği, Dörtyol Devlet Hastanesi dışında Hatay, Samandağ, İskenderun'daki kamu hastanelerinde yatan tüm yaralıların Adana'ya sevk edildiği belirtildi.

Bölgede bulunan TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten, SÖZCÜ muhabirine il genelinde bir hastane dışındaki kamu hastanelerinin tamamında hizmetlerin durduğunu, hastanelerde kalan ve Hatay depreminde yaralananların tamamının Adana'ya sevk edildiğini belirterek, şunları söyledi:

* “Hatay'da şehir hastanesi ilk depremden itibaren kullanılamaz durumda ve içine girilemiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi'nin ise sadece Acil Servisinde hizmet verilebiliyordu. İskenderun'da, eski İskenderun hastanesi yıkılmıştı. Yeni devlet hastanesinde hasarlara rağmen kısıtlı ve acil hizmetleri veriliyordu.

* Samandağ hastanesi sağlam, ancak orada da ulaşım sorunları nedeniyle doğru dürüst bir sağlık hizmeti verilemiyordu. Hatay'da sağlık hizmeti verebilecek sadece Dörtyol Devlet Hastanesi kaldı. Şu anda sadece orada hizmet veriliyor. Dün akşamki depremlerden sonra Dörtyol Devlet Hastanesi dışında acil veya kısıtlı hizmet veren tüm kamu hastanelerinde hizmet durdu.”

“Hastane yok, sahra hastaneleri yeterli değil”

Uzmanların bölgede 6-6.5 büyüklüğünde yeni veya artçı deprem uyarısı yaptığını hatırlatan Ökten, bu depremde yaralananlara nasıl hizmet verileceğini gündeme getirdi. “6-6.5'e varan artçı veya yeni deprem olma olasılığını düşünürsek yeni yaralılara nerede, nasıl ve kim bakacak? Koskoca ilde en fazla ayakta kalması gereken hastaneler yok. Acizliğe bakar mısınız? Kamu adına hiçbir sağlık kurumu kalmadığına göre nasıl bir sağlık hizmeti verilecek” diye soran Ökten yeni ve kapsamlı sahra hastanelerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Ökten, “Bölgede çoğunluğunu yabancıların kurduğu sahra hastaneleri var. Bizim kurduğumuz sahra hastanelerinde ameliyat yapılamıyor. Ameliyat yapılabilen varsa, yeni kurulduysa bilemiyorum, ancak kurulan sahra hastaneleri gerçek anlamda sahra hastanesi değil. Yapılan şu, bir çadır kuruluyor, üzerine bir amblem konuluyor. Birkaç yatak sıralanıyor. Gelen yaralı veya hastaya ilk müdahale yapılıp gönderiliyor. Bu sahra hastanesi demek değil. Bu durumda yeni bir depremde yaralılara müdahale edilebilecek yeni ve daha kapsamlı sahra hastanelerinin kurulması gerekir” diyerek mevcut sahra hastanelerinin kesinlikle yeterli olmadığının altını çizdi.