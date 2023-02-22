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Deprem sonrası arsalara talep patladı imarlı arsa fiyatları uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem sonrası arsalara talep patladı imarlı arsa fiyatları uçtu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Bursa'da vatandaşlar müstakil ev ve kendi evlerini yaptırabileceği arsaya talep gösteriyor. Bursa'da 1 dönüm imarlı arsanın fiyatı ise 5-7 milyon lira arasında değişiyor.

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Yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar müstakil ev ve arsalara yöneldi. Bursa'da arsa ve müstakil evlerde talepler her geçen gün artıyor. Yatırım uzmanları gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Bursa hizmet veren Yatırım Uzmanı Sezgin Oruç, "Depremin ardından Bursa'da arsa ve müstakil evlere yoğun bir talep var, vatandaşlar arsa alıp kendi evini yaptırmak istiyor. Veya yatay mimaride yapılmış müstakil ev almak istiyor. Bizde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bursa'da 1 dönüm imarlı arsanın fiyatı ise 5-7 milyon lira arasında değişiyor" dedi.

Öte yandan Bursa'da kiralık olan tüm villaların son 2 haftada müşteri bulduğu, villa kiralarının aylık 15 bin ile 50 bin lira değiştiği kaydedildi.

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