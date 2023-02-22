Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 22 Şubat 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine güzel haber. Son olarak 1 lira 11 kuruş zam gelen benzine bu gece yarısı indirim geliyor. İşte güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri doğdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına 23 Şubat 2023 günü 'bu gece yarısı) itibariyle indirim geliyor.

Akaryakıtta son olarak salı benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.