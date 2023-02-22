Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 22 Şubat 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Araç sahiplerine güzel haber. Son olarak 1 lira 11 kuruş zam gelen benzine bu gece yarısı indirim geliyor. İşte güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...Abone ol
Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri doğdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına 23 Şubat 2023 günü 'bu gece yarısı) itibariyle indirim geliyor.
Akaryakıtta son olarak salı benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.
Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor