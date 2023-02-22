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Demirtaş'tan ilginç seçim açıklaması! Seçime gidip bu çetelerden kurtulmalıyız

Demirtaş'tan ilginç seçim açıklaması! Seçime gidip bu çetelerden kurtulmalıyız

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete birlik çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmalıyız. Yürü Bay Kemal!' ifadelerini kullandı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açmış ve 42 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın halkın yaralarını sarmaktan öte "koltuğunun derdinde" olduğunu söyledi.

Demirtaş paylaşımında ayrıca muhalefete CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını öne çıkararak birlik çağrısı yaptı: "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız.”

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle;

“Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında.

Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız. 1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş. 2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız.”

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