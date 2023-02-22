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Tekirdağ'da taklalar atan otomobil fabrikanın bahçesine daldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da taklalar atan otomobil fabrikanın bahçesine daldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atan otomobil, fabrika bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çorlu istikametine seyreden Mehmet Akgün (41) idaresindeki  otomobil, Türkgücü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı.

Şarampole giren araç, daha sonra bir fabrikanın bahçe kapısına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü Akgün olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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