Panik yaratan deprem! Son deprem Bingöl'de oldu! Kaç şiddetinde AFAD duyurdu

Bingöl'de deprem oldu. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 10.09’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9.08 kilometre derinliğinde yaşandı.

Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz "Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor" açıklaması yapmıştı.



Prof. Naci Görür "Bir Adana kaldı. Adana'da da bu deprem gerçekleşirse, Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde enerjisini boşaltmış olacak. Bingöl'e kadar olan kısımda, Hatay ve Kahramanmaraş'ta daha büyük bir deprem beklemiyorum." dedi.