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Dehşete düşüren görüntü! O gerçek gözler önüne serildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Dehşete düşüren görüntü! O gerçek gözler önüne serildi

Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Dehşete düşüren görüntü! O gerçek gözler önüne serildi

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. 

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Dehşete düşüren görüntü! O gerçek gözler önüne serildi

Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.

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Dehşete düşüren görüntü! O gerçek gözler önüne serildi

Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

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