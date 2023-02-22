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Alperen Şengün açıkladı! İşte depremzedeler için topladığı bağış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alperen Şengün açıkladı! İşte depremzedeler için topladığı bağış

Milli basketbolcu Alperen Şengün, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 42 bin doların üzerinde nakdi bağış toplandığını açıkladı.

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NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, afetzedeler için bir yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yardım kampanyasında açık artırmaya çıkarılan kendisinin, Hakeem Olajuwon'un, Jalen Green'in ve Jabari Smith Jr.'ın imzalı maç formaları ile 13 Mart'ta oynanacak olan Houston Rockets - Boston Celtics karşılaşmasının biletinden 42 bin doların üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

Alperen, toplanan paranın depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım derneğine aktarıldığını da belirtti.

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