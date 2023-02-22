İstanbul'daki 2000 sonrası binalar için yeni karar! Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 200 yılı sonrası inşa edilen binalar için yeni karar aldıklarını duyurdu. Daha önce İBB'nin ücretsiz bina tespiti incelemeleri 1999 öncesi binaları kapsıyordu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, bu sistemin değiştiğini, 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuruların kabul edileceğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni alınan kararı duyurdu. İmamoğlu paylaşımında, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2000 yılı sonrası inşa edilen yapılar için İBB'nin almış olduğu yeni kararı duyurdu. İmamoğlu, İstanbul'da artık 2000 yılı sonrasında yapılan binaların da depreme dayanıklılık testine girebileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7, 7.6 ve Hatay'da 20 Şubat'ta 6.4, 5.8 depremleri bir bölgeyi adeta yok etti. Tüm Türkiye tedirginlik halindeyken Kahramanmaraş depremleri ile birlikte uzun zamandır beklenen büyük İstanbul depremi için de 'alarm' verildi. Uzman isimler yakın ya da uzak tarih arasında ikiye bölünürken, hepsi büyük İstanbul depreminin hangi tarihte olursa olsun bir gün olacağını iddia ediyor.

İBB'den yeni adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB içerisinde alınan y7eni kararı duyurdu. İmamoğlu, İBB tarafından yapılan binalar için 'hızlı tarama' yöntemine artık 2000 yılı sonrasının da dahil edildiğini açıkladı.

Öncelik olarak 2000 yılı öncesi yapılan binaları alacaklarını vurgulayan İmamoğlu, paylaşımında, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.

Görevi devraldığımızda 50 bindi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un binalarının dayanıklılığı ile ilgili bilgiler vermişti. İmamoğlu, "Biz görevi devraldığımızda İBB'nin bizden önceki döneminin bitirdiği envanterde 40 bin ila 50 bin riskli yapıdan bahsediyordu.

Bina taraması yapmamıza izin verin

İmamoğlu, tüm bunların yanı sıra resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbullulardan bina taramaması yapılması için izin de istemişti. 99 yılı öncesi inşa edilmiş 107 bin binadan sadece 29 bininin tarama yapılmasına izin verildiğini söyleyen İmamoğlu, gerçek tabloyu görmek istediklerini belirtti.

İmamoğlu'nun İstanbullulara çağrısı ise şu şekildeydi:

"İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız."

İBB'nin raporuna göre binalar 5 farklı risk durumuna göre ayrılıyor;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)