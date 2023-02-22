Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler konuştu! Seçimler ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken, depremden önce 14 Mayıs'a çekilmesi konuşulan seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışma başladı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu belirtilen kaynaklar seçim tarihi ile ilgili dikkat çekici iddialar ortaya attı.

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2023 ile birlikte Türkiye seçim sürecine girerken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler 11 ilde yıkıma ve açıklanan 42 binden fazla can kaybına neden oldu. Deprem felaketi sonrasında seçim tarihinin akıbeti tartışma yaratmaya devam ediyor. Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmazken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg dikkat çekici bir haber yayınladı. Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan depremlere rağmen istediği seçim tarihinde ısrarcı” başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının seçimin ertelenmesi ile ilgili görüşme yaptığını aktardı.

Deprem sonrası erteleme toplantısı yapıldı

Bloomberg’deki haberde “Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ölümcül deprem sonrasında daha önce açıkladığı seçim takvimine uymak için yeniden inşaat çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Görüşmelerle ilgili bilgisi olanların söylediğine göre Erdoğan ve AK Parti’den üst düzey yetkililer geçen hafta toplantılar yaparak deprem felaketi sonrasında seçimi ertelemenin artılarını ve eksilerini tartıştı” denildi.

Görüşmelerde 14 Mayıs'ta seçim kararı çıktı

Haberde yapılan görüşmeler sonrasında 14 Mayıs tarihinde karar kılındığı belirtilirken, 18 Haziran’daki ilk seçim tarihine dönülmesinin de masada olduğunu açıkladı. Bloomberg’de yayınlanan haberde, “42 binden fazla insanın öldüğü deprem bölgesinde 8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyordu bu da seçmenin yüzde 14’üne denk geliyor. Resmi verilere göre 2 milyon seçmen bölgeden ayrıldı. Yüksek seçim kurulunun oylamanın nasıl yapılacağına dair karar vermesi bekleniyor” ifadesi de kullanıldı.

Erdoğan'ın başını ağrıtıyor

Bu belirsizlik ile ilgili olarak da haberde, “Bu durum son 20 yıldır en zorlu seçimiyle karşı karşıya kalması beklenen Erdoğan’ın başını ağrıtıyor. Deprem bölgesine yardımın hızı ve binaların dayanıksız olması ile birlikte eleştiriler geliyor” denildi.

Ertelemenin artıları ve eksilerini sıraladılar

Bloomberg’deki haberde, “Kaynaklar, seçimin ertelenmesinin hükümetin krize öncelik vermesi ve yeniden inşa çalışmalarına imkan tanırken, seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının da bir güç gösterisi anlamına geldiğinin düşünüldüğünü aktardı. Öte yandan seçimlerin ertelenmesi durumunda ekonominin son 20 yılın en büyük ekonomik krizinin daha da kötüye gitmesinden de endişe edildiği belirtildi” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan kampanyaya 19 Mart'ta başlıyor

Türkiye’deki muhalefetin 18 Haziran’da ısrarcı olduğu da belirtilirken, “Cumhurbaşkanı seçim kampanyasını daha önce 19 Mart’ta başlatacağını ve oylamanın da Mayıs ayının ortasında yapılacağının sinyalini vermişti. Eğer bunu yapmazsa seçimler 18 Haziran’da yapılabilir” denildi.