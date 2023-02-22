BIST 5.125
DOLAR 18,88
EURO 20,09
ALTIN 1.113,45

Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

|
Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

Oyuncu Zeynep Farah Abdullah, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi. Cem Küçük, Abdullah'ın TRT dizisi Masumlar Apartmanı'nda oynamasına gönderme yapıp, TRT yönetimini eleştirdi.

Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 11 şehrimizde yıkım olurken, 42 binden fazla vatandaşımız canını kaybetti. Enkazlardan cenazeler çıkmaya devam ederken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, oyuncu Zeynep Farah Abdullah'tan skandal bir çıkış geldi. Gazeteci Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini eleştirdi. 

110
Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

Depremzedelerin çaresizliği ve isyanı devam ederken, iktidara yönelik eleştiriler de sürüyor. Ancak bazı isimler var ki yaptıkları çıkışlarla tepki topluyor. Bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu...

210
Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

Zeynep Farah Abdullah, Twitter hesabından "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma ise tepkiler gecikmedi.

310
Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'

Türkiye gazetesinde yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımına Twitter'dan tepki gösterirken, TRT yönetimini de eleştirdi. 

410