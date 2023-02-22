Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini vurdu! 'Allah ve Devlet kelimelerini aynı cümlede...'
Oyuncu Zeynep Farah Abdullah, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi. Cem Küçük, Abdullah'ın TRT dizisi Masumlar Apartmanı'nda oynamasına gönderme yapıp, TRT yönetimini eleştirdi.
Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 11 şehrimizde yıkım olurken, 42 binden fazla vatandaşımız canını kaybetti. Enkazlardan cenazeler çıkmaya devam ederken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, oyuncu Zeynep Farah Abdullah'tan skandal bir çıkış geldi. Gazeteci Cem Küçük, Zeynep Farah Abdullah üzerinden TRT yönetimini eleştirdi.
Depremzedelerin çaresizliği ve isyanı devam ederken, iktidara yönelik eleştiriler de sürüyor. Ancak bazı isimler var ki yaptıkları çıkışlarla tepki topluyor. Bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu...
Zeynep Farah Abdullah, Twitter hesabından "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma ise tepkiler gecikmedi.
Türkiye gazetesinde yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımına Twitter'dan tepki gösterirken, TRT yönetimini de eleştirdi.