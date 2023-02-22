BIST 5.123
DOLAR 18,87
EURO 20,08
ALTIN 1.113,73
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da korkunç olay! Paylaştığı videolar binlerce kez izlenmişti cesedi yanmış şekilde bulundu

Antalya'da korkunç olay! Paylaştığı videolar binlerce kez izlenmişti cesedi yanmış şekilde bulundu

ANTALYA'da davulculuk yapan bir kişinin cansız bedeni, evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplayan müzisyenden geriye mutlu anları kaldı.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Gündoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Gündoğan’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunun tamamen yandığı belirlenen Gündoğan’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Evin önüne kurulan taziye çadırında Gündoğan'ın annesinin feryatları büyük üzüntü oluşturdu.

"Sevilen biriydi"
Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan’ın mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğunu belirten akrabası Neşet Andariman, "İyi biriydi, kimseye bir zararı olmazdı. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel okul ücretlerindeki "genel gider" kalemlerine takip
Özel okul ücretlerindeki "genel gider" kalemlerine takip
Engin Ardıç'tan Kılıçdaroğlu'na: 'AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin
Engin Ardıç'tan Kılıçdaroğlu'na: 'AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin
İstanbul'da deprem tedirginliği! Fay hattından uzak ilçelere talep arttı
İstanbul'da deprem tedirginliği! Fay hattından uzak ilçelere talep arttı
Depremden kurtulup yurda yerleştirildi! Acı haber bugün geldi
Depremden kurtulup yurda yerleştirildi! Acı haber bugün geldi
"Türkiye" deyip durdu! Yunan gazeteci provokasyonda ısrar etti, ABD'li Blinken izin vermedi
"Türkiye" deyip durdu! Yunan gazeteci provokasyonda ısrar etti, ABD'li Blinken izin vermedi
Kayserili çiftçi binbir zahmetle yetiştirdiği danasını depremzedelere bağışladı
Kayserili çiftçi binbir zahmetle yetiştirdiği danasını depremzedelere bağışladı
Depremde terk ettikleri eve hiçbir şey olmadı, aile enkaz altında kaldı
Depremde terk ettikleri eve hiçbir şey olmadı, aile enkaz altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler konuştu! Seçimler ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler konuştu! Seçimler ne zaman yapılacak?
Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?
Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?
Milyonluk isyan! Yeni aldıkları daireler depremde yıkıldı
Milyonluk isyan! Yeni aldıkları daireler depremde yıkıldı
Fazıl Say, İstanbul depremi uyarılarına kızdı: Anladık öleceğiz
Fazıl Say, İstanbul depremi uyarılarına kızdı: Anladık öleceğiz
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler