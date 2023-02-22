BIST 5.123
DOLAR 18,87
EURO 20,08
ALTIN 1.113,73
HABER /  GÜNCEL

Kayserili çiftçi binbir zahmetle yetiştirdiği danasını depremzedelere bağışladı

Kayserili çiftçi binbir zahmetle yetiştirdiği danasını depremzedelere bağışladı

Kayseri’de bir çiftçi, yetiştirdiği danasını depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor.

Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde "Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla yardım kampanyası yürütülüyor.

Kocasinan ilçesinde ikamet eden Hacı Süleyman Konaktepe de, gözü gibi baktığı danasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışladı.

Kocasinan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şube Başkanı Halil Uzun, Hacı Süleyman Konaktepe'yi evinde ziyaret ederek hem yaptığı bu anlamlı bağışı kabul etti hem de kendisine teşekkür etti. Müftü Uzun, “Allah razı olsun bu çok anlamlı bir bağış zor zamanlar geçiriyoruz. Zor durumda olan depremzede kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize yardım etmek bugün bizim için insani ve İslami bir görevidir. Siz de bunu düşünerek bu bağışı yaptınız. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

"Onlar için çok üzülüyorum ve devamlı ağlıyorum"

Bağışı yapan Hacı Süleyman Konaktepe ise, “Ben televizyona artık bakamıyorum, dayanamıyorum, devamlı ağlıyorum ve onlar için çok üzülüyorum. Onlar orada zor günler, soğuk geceler geçirirken ben burada hiç rahat olmuyorum, onun için sizi buraya davet ettim. Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz bağışımı kabul ettiniz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde terk ettikleri eve hiçbir şey olmadı, aile enkaz altında kaldı
Depremde terk ettikleri eve hiçbir şey olmadı, aile enkaz altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler konuştu! Seçimler ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler konuştu! Seçimler ne zaman yapılacak?
Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?
Burdur Gölü yine köpürdü Peki uzmanlar ne diyor?
Milyonluk isyan! Yeni aldıkları daireler depremde yıkıldı
Milyonluk isyan! Yeni aldıkları daireler depremde yıkıldı
Fazıl Say, İstanbul depremi uyarılarına kızdı: Anladık öleceğiz
Fazıl Say, İstanbul depremi uyarılarına kızdı: Anladık öleceğiz
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler
OHAL ilan edilen illere ilişkin flaş kararlar Resmi Gazete'de
OHAL ilan edilen illere ilişkin flaş kararlar Resmi Gazete'de
İstanbul'daki 2000 sonrası binalar için yeni karar! Ekrem İmamoğlu duyurdu
İstanbul'daki 2000 sonrası binalar için yeni karar! Ekrem İmamoğlu duyurdu
"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu
"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu
Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var
Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı