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Başakşehir'de feci kaza! Ailesi olay yerine geldi sinir krizi geçirdi

Başakşehir'de feci kaza! Ailesi olay yerine geldi sinir krizi geçirdi

Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra karşı yönden gelen otomobile çarpan genç sürücü hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada diğer araçta bulunan anne ve kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 10.15'te Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı yönüne seyir halinde olan Gökhan Arslan (26) idaresindeki 34 RS 2369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Arslan, Kayabaşı yönünden gelen Pınar Canlı idaresindeki 34 FIG 41 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Çarpışma nedeniyle sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne Pınar Canlı'yı ve kızı Ayşe Canlı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gökhan Arslan’ın ailesi sinir krizi geçirdi

Kazada hayatını kaybeden Gökhan Arslan'ın haberini alan anne ve babası olay yerine geldi. Oğullarının cansız bedenini gören anne ve baba ağlayarak şok geçirdi. Arslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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