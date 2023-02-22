Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili tutuklamalar!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 160'a yükseldi, hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise tutuklananların sayısı 181 oldu.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 160'a yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise tutuklananların sayısı 181 oldu.