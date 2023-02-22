Bakanlık başvuru sayısını açıkladı! 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına yoğun ilgi

Son dakika haberi: 10 ilde depremden zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacı için karşılamak için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına ilgi giderek artıyor. Uygulamanın organizasyonunu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı. Buna göre bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiği belirtildi.

Bakan Varank detayları duyurdu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremlerin ardından ortaya çıkan barınma ihtiyacını gidermek amacıyla uygulamaya konulan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Bakan Varank, ilk günlerden itibaren vatandaşlardan yardım telefonları almaya başladıklarını belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımız bize şunu söylediler: 'Bizim kullanmadığımız evimiz var, yazlığımız var, bağ evimiz var. Ben yurt dışında yaşıyorum, senede 15 gün geldiğim Türkiye’de bir evim var, acaba biz bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açabilir miyiz?' Biz de ilk günden itibaren o talepleri karşılamak üzere bir platform oluşturduk ve bir kampanya başlattık. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasıyla afetzede ailelerimizin kullanımına sunacak evi olan vatandaşlarımız bir sistem üzerinden evlerini kayıt yaptırabilir ve AFAD organizasyonunda bu evleri ilgili kaymakamlıklarımıza gönderebilirler. Kaymakamlıklarımız da öncelikle bu evlerin kontrolünü yapıyor. Daha sonra bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açacak" diye konuştu.

'Faturaları kaymakamlıklar ödeyecek'



Evini paylaşmak konusunda çekinceleri olan vatandaşların müsterih olması gerektiğini aktaran Varank, "Bu süreci tamamen İçişleri Bakanlığı'mız, AFAD koordinasyonunda ve kaymakamlıklarımız eliyle yürütecek. Burada evini gerek ücretsiz bir şekilde vermek ya da makul bir kira karşılığında sisteme kaydetmek isteyen vatandaşlarımız eğer gerçekten evleri uygunsa bu hayırseverlerimizle kaymakamlıklarımız sözleşme imzalayacak. Hayırseverlerimizin muhatabı bizzat kaymakamlıklarımız olacak. Daha sonra biz bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Hayırsever vatandaşlarımız bize şunları soruyor: 'Acaba biz bu evleri verdiğimizde bunların elektrik, su, doğal gaz faturaları nasıl ödenecek?' Burada da afetzede vatandaşlarımızı, hayırseverlerimizin evlerine yerleştirdiğimizde faturaları kaymakamlıklarımız ödeyecek. Hayırseverlerimizin bunlarla ilgili bir endişeye düşmesine gerek yok. Yine; 'Ben acaba evimi verdiğimde evimle ilgili bir hasar oluşursa' diye soran vatandaşlarımız var. Burada da Türkiye Sigorta bir inisiyatif başlattı. Muhtemel hasarlarla ilgili bu evlerin sigortalamasını belli bir miktara kadar Türkiye Sigorta gerçekleştirecek. Türkiye'nin en büyük emlak listeleme şirketleri kayıtları tutacak. Türkiye'nin 3 büyük emlak arama portalı bu işte bizim paydaşımız. Vatandaşlarımız evlerini onların sistemleri üzerinden kaydetmiş olacak ve daha sonra kaymakamlıklarımız bütün süreçleri işletecek. Şu anda sistem çalışmaya başladı. Vatandaşlarımız evlerini bu sisteme giriyorlar. Vatandaşlarımız kullanmadıkları konutları varsa, yazlıkları, bağ evleri varsa, onlar da 'evimyuvanolsun.org' web sitesi üzerinden bunları afetzedelerin kullanımına açabilirler" dedi.

Bakan Varank, evi olmadığı halde kiralık evlerin kirasının ödenmesine katkı sağlamak isteyen vatandaşların da AFAD üzerinden maddi olarak bu kampanyaya destek verebileceğini sözlerine ekledi.

Bir süre sınırlaması var mı?

Hayırsever vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz ücretsiz olarak evinizi kampanyaya vermek istiyorsanız en az 3 ay bunu sözleşme karşılığı vermelerini bekliyoruz. Makul kira karşılığı evlerini verecek vatandaşlara en az 1 yıl süre ile imzalamalarını bekliyoruz.