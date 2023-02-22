5 ay önce kaybolmuştu! Cesedi bulundu gözaltına alınan şoke etti

Aylar önce ortadan kaybolan Sedat Özcan'ın cesedine Arnavutköy'de ulaşıldı. Özcan'ın katil zanlısın ise kuzeni Kubilay G. olduğu belirlendi. Toplam 4 kişi gözaltına alındı.

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Geçtiğimiz yıl kasım ayında, oğlu Sedat Özcan'dan haber alamayan Gülpare Özcan, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özcan'ı bulmak için çalışma başlattı ve önemli detaylara ulaştı. Alınan bilgilere göre, Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay G. tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine ekipler, Kubilay G. (31)'nin yaşadığı eve giderek şüpheliyi yakaladı. Kubilay G., ilk beyanında kuzeni Sedat Özcan'ı darp ettiğini ancak öldürmediğini öne sürdü. Cinayet şüphelisi Kubilay G. ile birlikte, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen eşi Melike G., ağabeyi Kürşad G. ve ablası Gülşah G. de gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kemikleri bulundu

Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalarla Kubilay G.'nin kullandığı aracın son olarak Arnavutköy Sazlıbosna'da bir alana gittiği belirlendi. O bölgede yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Sedat Özcan'ın cesedine ait olduğu belirlenen kemik parçalarına ulaşıldı.

Kubilay G., Kürşad G., Melike G. ve Gülşah G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.