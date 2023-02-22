"Meral Akşener'i sokağa çıkartmam" diyen Yaşar Okuyan CHP'den kovuldu

CHP'li Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Eğer masayı dağıtırsa onu sokağa çıkarmam” demişti. CHP, Yaşar Okuyan'ın parti ile tüm ilişiğini kesti.

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, İYİ parti lideri Meral Akşener'e yönelik tehditleri sonrası CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı. Yaşar Okuyan, iki hafta önce katıldığı bir TV programında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener için “Eğer masayı dağıtırsa onu sokağa çıkarmam” demişti.

Elinde dosya ile fotoğraf paylaştı

Yaşar Okuyan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşar Okuyan, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati alan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" dedi. Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya ise dikkat çekti. İYİ Parti bu görüntü üzerine ayağa kalktı. İYİ Partililer, "Bu Yalancının Genel Başkanımızla iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyoruz" paylaşımları yaptı.

Elimde Akşener'le ilgili belgeler var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim diyen Okuyan "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler." dedi. İşte Yaşar Okuyan'ın o sözleri;

- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaz kazanamaz olgusunu oluşturan hangi parti? Kazanacak bir adayla çıkmalıyız diyor. Çıksın Peki ben de buradan teklif ediyorum. Sen son seçimde adaylarını koydun. %7'de kaldı.

"Elimizde belge ve dosyalar var"

- O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var.

- İhanettir, bunu çok net söylüyorum; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı partinin içinden negatif konuşmaların hepsi kendi bilgisi dahilinde oluyor.

- Kılıçdaroğlu seçime girecek sen de gir. Kim sevinecek buna AKP. Peki bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu? O zaman sorular arka arkaya geliyor.

"Akşener dosyasını Kılıçdaroğlu'na verdim"

- Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilglili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım.

"Ağabeyinin hatırına susuyorum"

Meral Akşener'in abisinin hatırına - Allah rahmet eylesin Benim 40 senelik arkadaşım, düzgün Dürüst namuslu - susma hakkımı kullanıyorum