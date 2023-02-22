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KYK yurdunda kalan itfaiyeci, cebindeki son parayı not yazıp bıraktı

KYK yurdunda kalan itfaiyeci, cebindeki son parayı not yazıp bıraktı

Batman Belediyesinde görevli itfaiye eri, Gaziantep’in İslahiye ilçesine deprem bölgesinde çalışmalara katıldı. İtfaiye eri, çalışmaların 6. gününde KYK yurduna gidip duş aldı. Duyarlı itfaiyeci öğrencilere ait kullandığı şampuanın ücretini not yazarak bıraktı.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem bölgesinde çalışmalara katılan Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yoğun çalışmaların ardından ilçede bulunan Ukkaşe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız ve erkek öğrenci yurduna giderek duş aldı. İtfaiye ekibi duş aldığı yerde öğrencilere ait şampuanı kullandı.

Not yazıp 30 TL bıraktı

Duyarlı itfaiyeci Mehmet Aktan, "Kaç gündür canla başla kurtarma faaliyetlerinden dolayı duş alma fırsatı bulamadık. İlk defa burada fırsat bulup şampuan kullanmak zorunda kaldık. Hakkınızı helal edin kardeşlerim" notu bırakıp 30 lira ücret bıraktı.

Söz konusu davranışı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Aktan, depremin ilk günü Gaziantep İslahiye ilçesinde göreve gittiğini söyledi. Aktan, 3 gün boyunca gece gündüz aralıksız çalıştıklarının ve çok kişinin hayatını kurtardığını dile getirerek, "Yaklaşık olarak 6. günde üzerimize dökülen tozlardan iş yapamaz hale geldik. Orada bir fırsat bulduk bizi KYK yurduna gönderdiler. KYK yurdunda duş alacak sabun, şampuan bir şey ararken masada bir tane şampuan gördüm" dedi.

"Cebimde kalan son parayı oraya bıraktım"

Öğrencilerin olduğu için kullanmak istemediğini ifade eden Aktan, "Deprem olmuş öğrencilerin ne durumda olduğunu bildiğimiz için. Şampuanı aldık arkadaşlarla birlikte kullandık. Hak geçmesin diye cebimde kalan son parayı oraya bıraktım. Ondan hakkını helal etmesini istedik. Nota, Batman’dan geldiğimizi belirttik. Dedik ki, mecbur kaldık kullanmakta hakkını helal et. Yoksa orada hiç kimsenin herhangi bir şeyine dokunmak istemiyorduk ama mecburiyetten kullandık. Üstümüz başımız toz içindeydi ondan dolayı kullandık. Cebimde son 30 TL kalmıştı onu bıraktım masaya" diye konuştu.

"Gönül isterdi ki, daha fazla bırakayım ama o durumda bankamatikler çalışmıyordu" diyen Aktan, "Para çekemediğimiz için cebimizde kalan son parayı bırakmak zorunda kaldık. Kimin şampuanını kullandığımızı bilmiyoruz o arkadaş kimse tekrardan hakkını helal etsin. Ayrıyeten deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geriye kalanlara sabır diliyorum. Gerçekten üzgünüz. Bu durum elbette toparlanır, eminiz ki en kısa zamanda toparlanacak. Biz de bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi” ifadelerinde bulundu.

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